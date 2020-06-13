В Севастополе ещё двое заболели коронавирусом

За сутки в городе зарегистрированы два новых случая заболевания.

Заболевшие контактировали с пациентами с диагнозом COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя. Всего в городе коронавирусной инфекцией заболел 181 человек. Из них 152 выздоровели, трое умерли.

В инфекционной больнице под наблюдением находятся 113 человек, в горбольнице №9 – 83, дома – 751.

За 12 июня на пунктах пропуска при въезде в Севастополь и на железнодорожном вокзале протестирован на коронавирус 421 человек.

Источник: Вести.Севастополь