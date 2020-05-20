В Севастополе ещё у четырёх человек обнаружен коронавирус

На 20 мая коронавирус в Севастополе обнаружен ещё у четырёх человек.

Все они контактировали с ранее заболевшими. В том числе, диагноз COVID-19 подтвердился у 7-летнего сына одного из пациентов. Всего в городе коронавирусной инфекцией заболели 147 человек, выздоровел 101, двое умерли.

В инфекционной больнице под наблюдением остаются 86 человек, в горбольнице №9 – 68, по месту жительства – 705.

На стройплощадке госпиталя в бухте Омега завершается период обсервации. Большая часть строителей вывезена из Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь