В Севастополе ежедневно дезинфицируют общественный транспорт и остановки

15 апреля 2020     14
В Севастополе ежедневно дезинфицируют общественный транспорт и остановки

В такси, в автобусах и на остановочных комплексах Севастополя проводится тотальная дезинфекция.

“Умные” остановки теперь еще и безопасные. Ежедневно их обрабатывают дезинфицирующими средствами. Все 87 павильонов после такой чистки разве что не блестят.

«Нами остановлен выбор на препарате, действие которого эффективно против возбудителя инфекции верхних дыхательных путей, ОРВИ и гриппа», – говорит представитель компании инвестора Светлана Яковенко.

Санитарная обработка – одна из ключевых мер профилактики. Сейчас дезинфицируют все остановочные комплексы. Всего их в городе – около 400. Большинство – содержит предприятие “Севавтодор”. Обработку проводят капельным способом при помощи ранцевых распылителей.

«Ежедневно обрабатывается порядка 20-30 остановочных пунктов, – рассказывает заместитель директора по содержанию ГБУ “Севавтодор” Александр Чумаков. – Остановочный пункт – это всегда скопление людей, пассажиров и для того, чтобы обезопасить в том числе и от распространения вируса мы обрабатываем и дезинфицируем».

Сначала обрабатывают те места, где самый оживленный пассажиропоток. Чтобы минимизировать риск распространения инфекции, дезинфицируют и сам транспорт. Автобусы и троллейбусы дезинфицируются не только снаружи, но и внутри. В салоне обрабатывают все поверхности, с которыми часто контактируют пассажиры – поручни, сиденья, валидаторы и стекла. Специальными средствами уничтожают бактерии и в такси. Ежедневно услугами сервиса пользуются тысячи человек. Поэтому как до, так и после смены водители проводят влажную уборку салона. Тщательно обрабатывают панели, ремни безопасности и дверные ручки автомобиля. 

«Ездим в масках и просим пассажиров, если есть, то одевать их. Необязательно рассчитываться наличными, можно рассчитываться через приложение карточкой», – говорит водитель такси Александр Ромасенко.

Осмотр врача и раньше был обязательным. Теперь к здоровью водителей подходят с большей ответственностью. При малейших симптомах на линию не выводят.

«Нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения штраф предусматривает для индивидуальных лиц, индивидуальных предпринимателей – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей», – пояснил директор департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев.

Пока ни одного нарушения зафиксировано не было. Перевозчики с понимаем относятся ко всем требованиям. Тем более, что такими нехитрыми способами водитель может обезопасить от заражения коронавирусом не только своих пассажиров. В первую очередь, себя.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Михаил Шурмель, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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