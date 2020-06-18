В Севастополе ФСБ перекрыла канал контрабанды наркотиков с Украины

18 июня 2020     14
В Севастополе ФСБ перекрыла канал контрабанды наркотиков с Украины

Сотрудники УФСБ установили, что двое севастопольцев регулярно приобретали на Украине запрещённые к свободному обороту препараты, содержащие наркотическое вещество, для продажи на территории Севастополя.

Во время попытки контрабандного ввоза таблеток через пункт пропуска «Армянск», был задержан сотрудниками ФСБ мужчина. Во время обыска дома у задержанного обнаружены ранее ввезённые с Украины таблетки.

Позже в пункте пропуска «Джанкой» был задержан ещё один севастополец, ввозивший наркосодержащие препараты. Правоохранители изъяли у него около 500 доз стоимостью 625 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Решениями судов оба задержанных признаны виновными в приобретении и контрабанде наркотиков в крупном размере и приговорены к семи и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: Вести.Севастополь

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