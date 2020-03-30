В Севастополе фура «затёрла» легковой автомобиль

Фура раздавила легковой автомобиль, не заметив его при повороте.
ДТП случилось на улице Индустриальной в Севастополе. Фура, поворачивая из левой полосы, не уступила дорогу легковому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.
Движение на автодороге затруднено. О пострадавших гражданах информации нет. Очевидцы аварии считают виновными обоих водителей.
«Фура поворачивает с левой полосы на правую и должна уступить всем авто, которые поворачивают со своей полосы. В ДТП виновата фура», – пишут в социальных сетях свидетели аварии.
Об аварии сообщает Крымское информационное агентство.
Источник: Вести.Севастополь