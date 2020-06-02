В Севастополе генеральная репетиция парада Победы пройдёт 22 июня

Военнослужащие Черноморского флота возобновили тренировки парадных расчётов в Севастополе.

Тренировки 1 июня стартовали в местах дислокации подразделений, а с 15 июня начнутся ежедневные совместные тренировки парадных расчётов всех силовых министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

При подготовке к параду подразделения РХБЗ будут проводить дезинфекцию транспорта и помещений для личного состава. Военнослужащие пройдут тестирование на коронавирус и будут обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками.

Всего в тренировках участвуют свыше 1500 военнослужащих Севастопольского гарнизона. Генеральная репетиция парада пройдёт 22 июня с 10:00 до 12:00.

Источник: Вести.Севастополь