В Севастополе готовят книгу об истории Херсонеса в годы войны

В “Херсонесе Таврическом” готовятся представить новую книгу о жизни музея и его сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Авторы использовали уникальные архивные источники, в том числе, немецкие. Какие следы войны Херсонес хранит до сих пор?

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Безобидная надпись на ящике: “Витаминизированные леденцы” как свидетельство страшных событий. Ящик принадлежал солдатам армии Вермахта. До того, как они заняли Херсонес, здесь был госпиталь Красной армии, после в античном зале расположился вражеский офицерский штаб. Сегодня о черных страницах истории напоминают музейные архивы. Их содержание ляжет в основу новой книги о Херсонесе в годы Второй мировой войны. Фотографии переданы в музей немецким солдатом Артуром Соубустой. В 90-е годы он дважды приезжал в Херсонес в качестве туриста и вспоминал, как во время оккупации Владимирский собор был превращён в мастерскую для ремонта военных машин.

Стены храма сберечь не удалось, а вот музейные коллекции в начале войны успели перевезти в Свердловск. После того, как 24 июня 1941 года на Херсонес упала 500-килограммовая мина, работники музея начали разрабатывать мобилизационный план. По разнарядке об эвакуации на корабле “Волга” было разрешено вывезти 3,5 тонны культурного груза, а вместо этого на борту оказалось 8 тонн. Несмотря на риски, до пункта назначения предметы доехали в целости.

«Планировалось, что коллекции музея будут размещены по соседству с коллекциями Государственного Эрмитажа, который также был вывезен в Свердловск и находился в одних помещениях с Херсонесским музеем. Это здание интересно ещё и потому, что оно было построено ещё до революции, принадлежало инженеру Николаю Ипатьеву, и как известно, именно в этом доме, в его подвале в июле 1918 года была расстреляна семья императора Николая II», – рассказывает заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника “Херсонес Таврический” Татьяна Прохорова.

О том, что история написана кровью, напоминает и судьба единственного научного сотрудника музея, оставшегося здесь в период оккупации. Позже Ольга Бергольц опишет, как Александр Тахтай прятал от немецких солдат музейные ценности, и как враг вдруг не досчитался приготовленных для отправки в Германию ящиков с надписью “Покорителю Крыма барону фон Манштейну”. В 1944 году на воротах древнего города красноармейцев встречала надпись “Привет освободителям Севастополя и Херсонеса”, а ещё через пять лет её автор подвергся новому испытанию.

«К сожалению, так сложились обстоятельства, что он попал в тот маховик репрессий, который был запущен уже после Великой Отечественной войны. В 1949 году он был осужден на 25 лет лагерей, однако этот срок ему был уменьшен после амнистии в 1953 году, и в 1954 году он вышел на свободу», – говорит заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника “Херсонес Таврический” Татьяна Прохорова.

Не менее драматичны судьбы других сотрудников музея военного поколения. Заведующий античным отделом Василий Лисин погиб в партизанском отряде в марте 1942 года. Его коллеги в это время приближали Победу на фронте. Современные научные сотрудники показывают нашей съёмочной группе батареи, сохранившиеся на территории Херсонеса с XIX века, Вторая мировая оставила след и здесь.

«Укрепления береговой батареи №12 иссечены многочисленными осколками, – поясняет научный сотрудник музея-заповедника “Херсонес Таврический” Валентин Дорошко, – такие же следы можно видеть на архивных фотографиях».

Но самое поразительное – говорят учёные, что несмотря на все тяготы войны, их предшественники свято верили в победу.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь