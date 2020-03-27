В Севастополе готовятся к наплыву туристов из-за длинных выходных

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендовал не наращивать турпоток на полуостров в апреле. По его словам, многие туроператоры и авиакомпании выступают с предложениями увеличить количество рейсов в Крым из-за отмены сообщения с зарубежными странами, но приняв туристов в апреле, можно поставить под угрозу весь курортный сезон.

На заседании правительства Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев предположил, что в неделю, объявленную нерабочей, в город может приехать большое число туристов.

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