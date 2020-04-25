В Севастополе готовятся к реконструкции улицы Ленина

По его словам, перед началом работ будет организовано обсуждение архитектурных решений. После завершения всех доделок на Большой Морской, начнутся общестроительные работы на улице Ленина. Также отремонтируют проспект Нахимова. Врио губернатора отметил, что реконструкция Центрального кольца является первостепенной задачей.

«Я буду предлагать, просить наших коллег из правительства Москвы, ту команду, которая делала Большую Морскую, перейти на улицу Ленина, чтобы её сделать в таком же качестве», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В реконструкции планируется задействовать команду, работавшую на Большой Морской.

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