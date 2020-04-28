В Севастополе хирургов отправят на курсы реанимации

28 апреля 2020     8
В Севастополе хирургов отправят на курсы реанимации

В Севастополе врачей хирургического профиля планируют отправить на курсы анестезиологов-реаниматологов.

Об этом сообщил во время заседания оперативного штаба по коронавирусу врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Хирургов и врачей некоторых других специальностей отправят на ускоренные 36-часовые курсы реанимации.

Также в Севастополе уже составлено штатное расписание на случай максимальной загрузки при вспышке коронавируса. Если для лечения COVID-19 будут задействованы зарезервированные в расписании медработники из других больниц города, то их, при необходимости, смогут заменить студенты Крымского медуниверситета.

«Если в борьбе с коронавирусом будут задействованы врачи из других больницы, их временно могут заменить севастопольские студенты Крымского медицинского университета – 30 человек. Такая договоренность достигнута с вузом», – подчеркнул Александр Кулагин.

Кроме этого, глава города подчеркнул, что медицинские кадры необходимо сохранить в регионе. Нельзя допустить чтобы кто-то из врачей уехал из Севастополя, заявил он. 

Источник: Вести.Севастополь

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