В Севастополе хирургов отправят на курсы реаниматологов

27 апреля 2020     11
В Севастополе хирургов отправят на курсы реаниматологов

В Севастополе врачей хирургического профиля планируют отправить на курсы анестезиологов-реаниматологов.

Об этом сообщил во время заседания оперативного штаба по коронавирусу врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Хирургов и врачей некоторых других специальностей отправят на ускоренные 36-часовые курсы реанимации.

Также в Севастополе уже составлено штатное расписание на случай максимальной загрузки при вспышке коронавируса. Если для лечения COVID-19 будут задействованы зарезервированные в расписании медработники из других больниц города, то их, при необходимости, смогут заменить студенты Крымского медуниверситета.

«Если в борьбе с коронавирусом будут задействованы врачи из других больницы, их временно могут заменить севастопольские студенты Крымского медицинского университета – 30 человек. Такая договоренность достигнута с вузом», – подчеркнул Александр Кулагин.

Кроме этого, глава города подчеркнул, что медицинские кадры необходимо сохранить в регионе. Нельзя допустить чтобы кто-то из врачей уехал из Севастополя, заявил он. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Итальянцам разрешат встречаться с любимыми на карантине
Итальянцам разрешат встречаться с любимыми на карантине

Итальянцам разрешат встречаться с любимыми в рамках новых, ослабленных мер карантина с 4 мая. Об этом со ссылкой на правительственный …


Слуцкий раскрыл секрет успеха Тутберидзе
Слуцкий раскрыл секрет успеха Тутберидзе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высоко оценил работу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24. По словам …


Туристы нарушили изоляцию на Бали со словами «мы вне закона» и попали на видео
Туристы нарушили изоляцию на Бали со словами «мы вне закона» и попали на видео

Русскоязычные туристы на Бали нарушили режим изоляции, введенный на фоне пандемии коронавируса. Произошедшее попало на видео, на опубликованную в Instagram …


Песков анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам 9 Мая
Песков анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 27 апреля, сообщил, что глава государства выступит с обращением к ветеранам …


«Газпром нефть» провела успешные испытания автомобиля беспилотника
«Газпром нефть» провела успешные испытания автомобиля беспилотника

Два дочерниех общества «Газпром нефти») при поддержке Пправительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры провели успешные испытания беспилотного транспорта на Южной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты