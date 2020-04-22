В Севастополе хотят возобновить работу стоматологий

На следующей неделе в Севастополе, возможно, откроются все стоматологические клиники и кабинеты. Об этом сообщил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев.

Также власти планируют, что возобновить работу смогут парикмахерские при условии предварительной записи и вещевые магазины, у которых есть сайты в Интернете и службы доставки вещей. Но это произойдет только в том случае, если в городе не появятся новые очаги инфекции, уточнил глава Севастополя. Не новые случаи, а новые очаги.

Все предприятия должны будут соблюдать жесткие санитарные требования.

“Каждый новый случай – это продление режима на неопределенное время”, – констатировал врио губернатора города.

Также Развожаев напомнил, что пропуск выдается людям, чтобы они могли ездить на работу и обратно, по факту же получается, что многие расценивают его как разрешение на прогулки.

Источник: Вести.Севастополь