В Севастополе хотят возобновить работу стоматологий

22 апреля 2020     28
В Севастополе хотят возобновить работу стоматологий

На следующей неделе в Севастополе, возможно, откроются все стоматологические клиники и кабинеты. Об этом сообщил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев. 

Также власти планируют, что возобновить работу смогут парикмахерские при условии предварительной записи и вещевые магазины, у которых есть сайты в Интернете и службы доставки вещей. Но это произойдет только в том случае, если в городе не появятся новые очаги инфекции, уточнил глава Севастополя. Не новые случаи, а новые очаги. 

Все предприятия должны будут соблюдать жесткие санитарные требования. 

“Каждый новый случай – это продление режима на неопределенное время”, – констатировал врио губернатора города. 

Также Развожаев напомнил, что пропуск выдается людям, чтобы они могли ездить на работу и обратно, по факту же получается, что многие расценивают его как разрешение на прогулки. 

Источник: Вести.Севастополь

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