В Севастополе и Крыму низкий уровень самоизоляции

Несмотря на анонсированное властями Севастополя и Республики Крым усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции, количество людей на улицах остаётся высоким.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты. Уровень самоизоляции оценивается по 5-балльной шкале. В Севастополе в середине дня, 15 апреля, он составляет 3,2, в Симферополе – 2,9.

Накануне в Севастополе было увеличено количество патрулей. Наличие пропусков теперь проверяют и у пассажиров общественного транспорта. В Симферополе с 15 апреля нарушителей режима самоизоляции должны начать штрафовать.

Источник: Вести.Севастополь