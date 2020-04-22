В Севастополе иностранцам принадлежит более 2 тысяч участков

В ЕГРН содержатся сведения о 2287 земельных участках принадлежащих иностранцам на территории города Севастополя, за исключением Верхнесадовского и Терновского муниципальных округов.

Среди собственников земель граждане 29 стран, но наибольшее количество участков принадлежит украинцам – 1875, сообщается на сайте Севреестра. В перечень из 2287 земельных участков вошли только те, право собственности на которые зарегистрировано в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Напомним, Указом Президента от 20.03.2020 №201 Севастополь внесён в перечень субъектов, где запрещается иметь в собственности землю зарубежным физическим и юридическим лица, а также лицам без гражданства.

Источник: Вести.Севастополь