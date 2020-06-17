В Севастополе ищут ответственных за упавший навес на пляже

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия на пляже парка Победы. Накануне на отдыхающих обрушился навес. Пострадавшей помощь оказали сотрудники скорой помощи. Наш корреспондент Алёна Давыдова пообщалась с девушкой и попыталась выяснить, кто ответит за последствия происшествия.

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Дарья Михайлова со своей семьёй вновь на пляже Парка Победы. Но отдыхать здесь теперь, говорит, желания нет. Это она – героиня видео, которое накануне разлетелось по сети. На девушку рухнул деревянный навес.

«В какой-то момент просто навес начал падать, я это увидела, естественно успела прикрыть ребенка кое-как, он был у меня на руках, и просто вся эта конструкция упала мне на спину и на голову, – говорит пострадавшая Дарья Михайлова, – мне сделали КТ головного мозга, рентген сделали, все проверили, серьезных повреждений нет, но у меня гематомы на всю спину и пробита голова».

Заключение врачей: травма средней степени тяжести. Главное – говорит Дарья, что малыша Рому удалось закрыть собой. Буквально за считанные минуты до происшествия, он еще купался вот в этом бассейне. Предъявить претензии теперь некому, об этом Дарья узнала спустя несколько часов поисков представителей администрации пляжа. Контракт с оператором правительство города расторгло почти месяц назад. Пляж передали государственной организации “Парки и скверы”, однако в обязанности её сотрудников входила только уборка территории. Официально пляж закрыт, говорят в департаменте городского хозяйства, а это значит, что за безопасность людей на нем никто не отвечает. Однако здесь на это ничего не указывает: нет ни предупреждающих знаков, ни сигнальной ленты. А посетителей – сотни.

Догадаться о том, что пляж не функционирует, можно разве что по пустующим вышкам спасателей. Огорожен только участок набережной, который на реконструкции. После происшествия шезлонги убрали. В аренду их не сдают. А оператор пляжа, который еще в прошлом месяце охотно шёл на контакт с журналистами, на звонки нашей редакции отвечать перестал. Его ли сотрудники до сих пор работали на пляже – теперь разберутся в департаменте городского хозяйства.

«Если это оператор, который посчитал не расторгать договорные отношения, это его деятельность осуществлялась, соответственно к нему будут соответствующие требования, – пояснил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. – Мы сейчас ставим задачу нашему ГБУ, чтобы он сейчас взял на анализ проб, чтобы взяли здесь пробы, на соответствие воды, для того чтобы не превышен был ПДК вредных веществ. Мы будем устанавливать здесь спасательные вышки, будем организовывать здесь инструменты, оборудование, которое поможет людям в спасении на воде».

А все аварийные конструкции, которыми сейчас пользуются посетители, пообещали демонтировать. Пока на этом пляже небезопасно, людям предлагают отдыхать на соседнем – у комплекса Аквамарин. Отельеры закрыли для входа лишь его часть, чтобы соблюдать требования Роспотребнадзора и обезопасить своих постояльцев от коронавируса. А делом об упавшем навесе теперь займутся правоохранительные органы. Следственный комитет начал проверку.

«В настоящее время проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в ходе проверки следствием будет дана оценка действиям должностных лиц, которые принимали территорию», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по РК и Севастополю по взаимодействию со СМИ Ольга Постнова. «В любом случае нужно находить ответственного, потому что это хорошо, что получилось так, – считает муж пострадавшей Никита Михайлов. – А если бы там были дети, а если бы ребенок не был бы у нее на руках, и она не смогла бы его прикрыть, сколько бы погибло людей? потому что ребенок не выдержит этой нагрузки, вы попробуйте поднимите это не поднять, я удивлен то, что жена еще осталась жива-здорова».

Семья Михайловых подала заявление в полицию.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь