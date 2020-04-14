В Севастополе из больницы пытались украсть кислородный баллон

Сотрудники Росгвардии задержали на территории охраняемой больницы злоумышленника, пытавшегося похитить металлическую трубу и кислородный баллон.

О незаконном проникновении на объект неизвестного гражданина росгвардейцам сообщил сторож медицинского учреждения.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при осмотре территории больничного городка застали злоумышленника на месте происшествия. Стражи порядка заметили, как мужчина перебрасывает через забор длинную металлическую трубу и кислородный баллон, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.

Задержанный 32-летний житель Севастополя уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей и имеет судимость.

Источник: Вести.Севастополь