В Севастополе из-за коронавируса закрыт монастырь

16 апреля 2020     5
В Севастополе из-за коронавируса закрыт монастырь

Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте на 14 дней, фактически, превратился в обсерватор.

Мужчина, приехавший в Севастополь, ориентировочно, автостопом. Побывал в Свято-Георгиевском монастыре в качестве паломника. Когда почувствовал себя плохо – приехал в инфекционную больницу.

Его тест на коронавирус оказался положительным. Сейчас монастырь закрыт, на его территории остаётся братия. 14 дней они будут находиться под медицинским наблюдением.

Источник: Вести.Севастополь

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