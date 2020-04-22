В Севастополе из-за водителя под наркотическим опьянением пострадала женщина

22 апреля 2020     6
В Севастополе из-за водителя под наркотическим опьянением пострадала женщина

ДТП произошло ночью на автодороге Севастополь – порт Камышовая бухта. Автомобиль Пежо лоб в лоб столкнулся с Киа.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Севастополю, 37–летний водитель Пежо выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Киа, которым управляла женщина. Ее госпитализировали в больницу с различными травмами.

Экипаж ДПС, прибывший на место происшествия, обнаружил у водителя Пежо признаки наркотического опьянения. Также у мужчины не было полиса ОСАГО. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, за что на него был составлен административный материал.

Теперь суд может оштрафовать его на 30000 рублей и лишить прав на срок от полутора до двух лет. И это только за отказ от медосвидетельствования.

Источник: Вести.Севастополь

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