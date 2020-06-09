В Севастополе избирательные участки обеспечат индивидуальными средствами защиты

9 июня 2020     13
В Севастополе избирательные участки обеспечат индивидуальными средствами защиты

Денежные средства на обеспечение безопасности избирателей выделены из федерального и городского бюджетов.

На всех избирательных участках Севастополя установят КОИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их будет 180. Об этом сообщил глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко на сегодняшнем заседании, посвященном голосованию по поправкам к Конституции.  Он также отметил, что на подготовку выделено почти 36 миллионов рублей из федерального бюджета и еще шесть из городского. В эту сумму заложены расходы на средства индивидуальной защиты. Они положены как членам избирательной комиссии, наблюдателям, сотрудникам полиции, так и всем участникам голосования. Закупки уже начались.

«Каждый человек, который придет на избирательный участок, получит, соответственно, индивидуальную маску, перчатки, члены комиссии – для того, чтобы с определенной периодичностью менять эти средства защиты. У нас будут деньги, заложены правительством Севастополя, на дополнительные уборки помещений с рекомендуемой периодичностью», – говорит председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Также сегодня утвердили график работы участковых избирательных комиссий. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 по 30 июня с 14:00 до 20:00 и 1 июля с 8:00 утра до 20:00 вечера. Досрочные выборы губернатора города должны состояться 13 сентября, в этот же день жители Ленинского и Гагаринского районов смогут проголосовать и за муниципальных депутатов.

Источник: Вести.Севастополь

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