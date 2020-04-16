В Севастополе изменилось расписание движения катеров

На линиях «Город – Северная» и «Радиогорка – Артбухта» увеличено количество рейсов в часы пик. Об этом сообщается на официальном сайте Севморпорта.

В Севастополе учебный год закончится 20 мая Из-за пандемии коронавируса, учебный год в севастопольских школах будет завершён досрочно – 20 мая. Учащиеся 1-8 класса будут аттестованы по …



Режим повышенной готовности в Севастополе продлят на неделю Режим повышенной готовности, действующий сейчас в Севастополе до 19 апреля, планируется продлить ещё на неделю – до 26 апреля. О …



В Севастополе из-за коронавируса закрыт монастырь Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте на 14 дней, фактически, превратился в обсерватор. Мужчина, приехавший в Севастополь, ориентировочно, автостопом. Побывал в Свято-Георгиевском …



Модульный корпус инфекционной больницы будет готов через две недели – Развожаев В новом корпусе будет 21 мельцеровский бокс, в котором можно разместить двух человек. Корпус будет оборудован всей необходимой техникой, в …

