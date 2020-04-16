В Севастополе изменилось расписание движения катеров

C 16 апреля 2020 увеличилось количество рейсов пассажирских катеров.
На линиях «Город – Северная» и «Радиогорка – Артбухта» увеличено количество рейсов в часы пик. Об этом сообщается на официальном сайте Севморпорта.
С 16 апреля действует следующее временное расписание:
Источник: Вести.Севастополь
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