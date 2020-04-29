В Севастополе изолированы все, кто общался с заболевшими строителями

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире местного новостного портала.

Как рассказал глава города, все контактные лица заболевших рабочих установлены и помещены на обсервацию. На стройке госпиталя Минобороны в районе бухты Омега трудились рабочие, прибывшие из Московской области военным бортом. Граждане не контактировали с жителями города. Кроме этого, всем строителям перед поездкой делали тесты на COVID-19, и результаты их на тот момент были отрицательными. Еще 3 заболевших прибыли в Севастополь на самолете. По словам Михаила Развожаева, они находились все время до госпитализации в хостеле, где были размещены. На стройке в Бельбеке заболевшие жили в бытовках в тесном контакте, именно поэтому вирус мгновенно распространился. Глава города подчеркнул, что сейчас ситуация находится под контролем.

«Горожан может успокоить то, что мы максимально перестраховываемся. Все находятся под медицинским наблюдением», – сказал Михаил Развозжаев.

Источник: Вести.Севастополь