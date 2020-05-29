В Севастополе этим летом планируют собрать 140 тонн клубники

29 мая 2020     16
В Севастополе этим летом планируют собрать 140 тонн клубники

В Севастополе в разгаре сезон сбора садовой земляники, которую чаще называют клубникой. Аграрии уже собрали больше 50 тонн ягод с площади в 6 га.

В целом в этом году севастопольские предприятия планируют собрать до 140 тонн клубники. Для сравнения, в 2019 году урожай составил 113 тонн.

Этим летом ягоды на рынки Севастополя начнет поставлять тепличное хозяйство фермера Виктории Савицкой. Она выиграла конкурс департамента сельского хозяйства Севастополя и получила грант в размере 1,5 млн рублей. На бывших землях совхоза им. Софьи Перовской фермер установила три теплицы, смонтировала систему капельного орошения и высадила 10 тысяч кустов ремонтантной земляники сорта Монтерей. 

Первый урожай там уже собрали, он пока небольшой, но вкус и качество ягод радуют, рассказала управляющая тепличным хозяйством Савицкой Валерия Афендикова. Сорт Монтерей может плодоносить до осени, и в хозяйстве планируют собрать за сезон четыре урожая – в целом рассчитывают на 10 тонн.

До 5 июня департамент сельского хозяйства принимает документы от начинающих фермеров для участия в конкурсе на получение грантов. С этого года сумма поддержки выросла, и теперь составляет уже 2 млн рублей.

Источник: Вести.Севастополь

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