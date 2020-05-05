В Севастополе юные рукопашники поздравят ветеранов с Днем Победы по телефону

Севастопольские спортсмены ассоциации военно-патриотических клубов «Доблесть» подготовили видеопоздравления и открытки для ветеранов Великой отечественной войны. Кроме этого, юные бойцы будут звонить ветеранам с поздравлениями ветеранам в День Победы.

В преддверии юбилейной даты Дня Великой Победы воспитанники спортивных военно-патриотических клубов Армейского рукопашного боя и военно-патриотического воспитания в городе Севастополе «ДОБЛЕСТЬ» подготовили поздравления с Днем Великой Победы, адресованные ветеранам ВОВ и жителям города-героя Севастополя.

«8 и 9 Мая наши воспитанники будут звонить лично ветеранам Великой отечественной войны для поздравления с Днем Великой Победы. Эта дата дорога для всех нас и важно, чтобы подрастающее поколение знало нашу историю, и в рамках нашей модифицированной программы военно-патриотических клубов мы прилагаем к этому максимум усилий», – говорит руководитель Ассоциации спортивных военно-патриотических клубов «Доблесть» Артур Удяков.

Источник: Вести.Севастополь