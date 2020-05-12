В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы

В Международный день медицинской сестры врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев почтил память медработников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Врио губернатора обосновал свой выбор места для возложения тем, что ни один памятник в Севастополе не должен быть забыт. Всего в медицинских учреждениях города сегодня работают более 2 тысяч медсестёр.

«Хотел бы от души поздравить всех наших медиков, всех наших медсестёр, которые сегодня работают на передовой в борьбе с коронавирусом, работают напряжённо», – сказал врио губернатора.

Источник: Вести.Севастополь