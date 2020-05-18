В Севастополе капитана морского судна отправили на принудительную изоляцию

18 мая 2020     17
В Севастополе капитана морского судна отправили на принудительную изоляцию

В Севастополе суд вынес решение об отправке на принудительную изоляцию в обсерватор капитана морского судна, прибывшего из-за границы.

14 мая морское судно прибыло в порт Севастополя из иностранного государства, но его капитан отказался от изоляции в условиях обсерватора. В суд обратился главный санитарный врач города. Теперь мужчина будет отправлен для лабораторного обследования и медицинского наблюдения в пансионат-обсерватор «Изумруд» принудительно. Срок обсервации – 14 дней сообщает пресс-служба Нахимовского суда.

Источник: Вести.Севастополь

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