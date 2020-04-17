В Севастополе каждому ребенку выплатят по три тысячи рублей

17 апреля 2020     13
В Севастополе каждому ребенку выплатят по три тысячи рублей

Севастопольским школьникам выплатят по три тысячи рублей в качестве поддержки.

Всем семьям с детьми, имеющих регистрацию в Севастополе выплатят дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Об этом рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала “СТВ”. Он сообщил, о том, что данная мера поддержки будет введена в действие уже со следующей недели. 

К 50 миллионам, на которые планировалось обеспечивать бесплатным питанием школьников до конца учебного года, добавят денежные средства и выплатят разовую помощь всем несовершеннолетним детям. На это необходимо около 250 миллионов рублей.

«Выплата положена каждому ребенку до 18 лет, – подчеркнул Михаил Развожаев. – В случае отсутствия регистрации в Севастополе – будут искаться индивидуальные решения, с учетом интересов ребенка».

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на каждого ребенка выплатят по три тысячи рублей
В Севастополе на каждого ребенка выплатят по три тысячи рублей

Севастопольским школьникам выплатят по три тысячи рублей в качестве поддержки. Всем семьям с детьми, имеющих регистрацию в Севастополе выплатят дополнительные 3 …


Севастопольские леса с сегодняшнего дня закрыты для посещения
Севастопольские леса с сегодняшнего дня закрыты для посещения

Решение об ограничении сегодня приняли в Севприроднадзоре. Решение объяснили погодными условиями: сейчас в лесной подстилке крайне мало влаги, а синоптики …


Игрока с миллионными долгами обнаружили изрезанным в своей квартире в Москве
Игрока с миллионными долгами обнаружили изрезанным в своей квартире в Москве

В Москве в одной из квартир на улице Генерала Кузнецова обнаружили изрезанного ножом мужчину. Об этом в пятницу, 17 апреля, …


Девушка назвала коронавирус лучшим событием в жизни и была раскритикована
Девушка назвала коронавирус лучшим событием в жизни и была раскритикована

Пользовательница Reddit из США с ником tiaradactyl назвала коронавирус лучшим событием в своей жизни. Она объяснила эту позицию тем, что …


Пилот посадил самолет на оживленном шоссе и едва избежал катастрофы
Пилот посадил самолет на оживленном шоссе и едва избежал катастрофы

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленном шоссе в Канаде и едва избежал катастрофы. Кадры инцидента публикует Daily Mail. На …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты