В Севастополе кладбища закрыты для посещений

Сегодня все севастопольские кладбища – их в городе 13 – несмотря на Радоницу закрыты для посещения и даже для проведения похорон.

Обычно, в день поминовения усопших, который приходится на девятый день после Пасхи, на погостах собираются тысячи горожан. Но в условиях пандемии людей просят оставаться дома. У входа на кладбище Кальфа будут дежурить патрульные.

«Я призываю всех севастопольцев соблюдать этот режим самоизоляции. Все-таки будет еще время посетить могилки и убраться. Помянуть можно и дома в домашних условиях, – говорит заведующая кладбищами в Севастополе Лариса Королева. – У нас снова будут стоять эти две службы ДПС и казачество, очень хорошо ребята дежурят, очень спокойно. Они дежурят для того, чтобы у нас не нарушался общественный порядок».

Источник: Вести.Севастополь