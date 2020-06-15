В Севастополе коронавирусом заболел приезжий с поддельной пропиской

15 июня 2020     9
В Севастополе коронавирусом заболел приезжий с поддельной пропиской

На прошлых выходных заболел мужчина, приехавший из Санкт-Петербурга и подделавший севастопольскую прописку, сообщили на совещании в правительстве города.

Власти предполагают, что возможно возникновение очага заражения. За минувшие сутки в городе диагноз COVID-19 подтвердился у двоих человек. Всего заболели 187 человек, 22 продолжают лечение, один подключен к аппарату ИВЛ, трое умерли. Под медицинским наблюдением остаются 842, в инфекционной больнице – 108 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 69.

Коэффициент распространения коронавируса составляет 4,5%, 0,8 суточный прирост. Средний темп за месяц – 0,9%, имеет тенденцию к снижению.

Источник: Вести.Севастополь

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