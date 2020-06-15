В Севастополе коронавирусом заболел житель Петербурга, подделавший прописку

Коэффициент распространения коронавируса составляет 4,5%, 0,8 суточный прирост. Средний темп за месяц – 0,9%, имеет тенденцию к снижению.

Власти предполагают, что возможно возникновения очага заражения. За минувшие сутки в городе диагноз COVID-19 подтвердился у двоих человек. Всего заболели 187 человек, 22 продолжают лечение, один подключен к аппарату ИВЛ, трое умерли. Под медицинским наблюдением остаются 842, в инфекционной больнице – 108 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 69.

На прошлых выходных заболел мужчина, приехавший из Санкт-Петербурга и подделавший севастопольскую прописку, сообщили на совещании в правительстве города.

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика В Волгограде возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего иностранца, учившегося на первом курсе местного медицинского вуза. Об этом в …



Украинец пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска В районе Перекопа пограничники задержали мужчину 1987 года рождения, у которого был при себе разорванный на две части паспорт гражданина …



В Севастополе сироты получат льготы на поступление в кадетские классы Следкома Приём документов в филиал Кадетского корпуса Следственного комитета России продлён до 15 июля. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса. Половину …



В Крыму выявлено ещё семь случаев коронавируса На утро 15 июня в республике подтверждено семь случаев коронавирусной инфекции. Из них два случая выявлены при лабораторном тестировании здоровых …

