В Севастополе коронавирусом заболели 36 строителей аэродрома Бельбек

У 36 строителей, работающих на строительстве объекта Минобороны в Бельбеке, подтвердился диагноз коронавирус. Об этом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня доложил Владимиру Путину в ходе видеоконференции с главами регионов.

В минувшую пятницу коронавирус был диагностирован у одного из рабочих. Сегодня стало известно о настоящей вспышке инфекции на стройке. В общей сложности из этого очага госпитализированы в горбольницу №9 и госпиталь Минобороны 37 человек. Это больше, чем было в городе с начала пандемии. У многих строителей болезнь протекает бессимптомно, сообщил Развожаев.

Стройка еще в пятницу была превращена в обсерватор. Рабочие живут на территории объекта в строительном городке.

Источник: Вести.Севастополь