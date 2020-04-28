В Севастополе коронавирусом заболели 36 строителей аэродрома Бельбек

28 апреля 2020     19
В Севастополе коронавирусом заболели 36 строителей аэродрома Бельбек

У 36 строителей, работающих на строительстве объекта Минобороны в Бельбеке, подтвердился диагноз коронавирус. Об этом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня доложил Владимиру Путину в ходе видеоконференции с главами регионов. 

В минувшую пятницу коронавирус был диагностирован у одного из рабочих. Сегодня стало известно о настоящей вспышке инфекции на стройке. В общей сложности из этого очага госпитализированы в горбольницу №9 и госпиталь Минобороны 37 человек. Это больше, чем было в городе с начала пандемии. У многих строителей болезнь протекает бессимптомно, сообщил Развожаев. 

Стройка еще в пятницу была превращена в обсерватор. Рабочие живут на территории объекта в строительном городке. 

Источник: Вести.Севастополь

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