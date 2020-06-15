В Севастополе Lanos на перекрестке врезался в грузовик

15 июня 2020     16
В Севастополе Lanos на перекрестке врезался в грузовик

Авария произошла на Т-образном перекрестке Фиолентовского шоссе и ПОР. 

По словам очевидцев аварии, автомобиль Lanos восстановлению не подлежит. Легковой автомобиль въехал под бампер грузовика. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Севастополю. В ДТП пострадал мужчина, находившийся в иномарке. Ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и провели работы по смывке  ГСМ с дорожного полотна.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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