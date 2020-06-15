В Севастополе Lanos на перекрестке врезался в грузовик

По словам очевидцев аварии, автомобиль Lanos восстановлению не подлежит. Легковой автомобиль въехал под бампер грузовика. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Севастополю. В ДТП пострадал мужчина, находившийся в иномарке. Ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и провели работы по смывке ГСМ с дорожного полотна.

Авария произошла на Т-образном перекрестке Фиолентовского шоссе и ПОР.

В Ялте сотрудника ГУП «Водоканал ЮБК» будут судить за взятку Направлено в суд уголовное дело в отношении экс-начальника Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП РК «Водоканал ЮБК», обвиняемого в получении взятки. …



Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных …



Российским врачам выплатят до трех миллионов рублей за переезд в Арктику Переехавшие на работу в Арктику медики получат от государства до трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте вице-премьера — …



Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили Птицефабрика «Троекурово» объяснила появление в соцсетях рекламы куриных ножек, раскрашенных в цвета флага России. В пресс-службе компании рассказали изданию «Подъем», …

