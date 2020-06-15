В Севастополе Lanos на перекрестке врезался в грузовик

Авария произошла на Т-образном перекрестке Фиолентовского шоссе и ПОР.
По словам очевидцев аварии, автомобиль Lanos восстановлению не подлежит. Легковой автомобиль въехал под бампер грузовика. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по Севастополю. В ДТП пострадал мужчина, находившийся в иномарке. Ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и провели работы по смывке ГСМ с дорожного полотна.
Служба информации «Вести.Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь