В Севастополе легковой автомобиль въехал в дерево и загорелся

13 мая 2020     12
В Севастополе легковой автомобиль въехал в дерево и загорелся

В районе Мекензиевых гор автомобиль слетел с трассы и врезался в дерево. Есть пострадавшие.

В результате столкновения авто с деревом произошло возгорание транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
Двое мужчин и женщина получили травмы при ДТП. Покинуть автомобиль пострадавшим помогли очевидцы аварии.
Для ликвидации возгорания были задействованы семь человек личного состава 3-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС Севастополя. Спасатели потушили горящий автомобиль и оказали доврачебную помощь пострадавшим. Все трое были госпитализированы.

Источник: Вести.Севастополь

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