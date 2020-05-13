В Севастополе легковой автомобиль въехал в дерево и загорелся

В районе Мекензиевых гор автомобиль слетел с трассы и врезался в дерево. Есть пострадавшие.
В результате столкновения авто с деревом произошло возгорание транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
Двое мужчин и женщина получили травмы при ДТП. Покинуть автомобиль пострадавшим помогли очевидцы аварии.
Для ликвидации возгорания были задействованы семь человек личного состава 3-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС Севастополя. Спасатели потушили горящий автомобиль и оказали доврачебную помощь пострадавшим. Все трое были госпитализированы.
Источник: Вести.Севастополь