В Севастополе летом завершат два дорожных «долгостроя»

Камышовое шоссе, возможно, уже этим летом избавится от постоянных пробок. Руководитель Севастопольского Автодора доложил главе города, что движение по всем четырём полосам объездной магистрали будет запущено в конце июля.

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После почти года простоя на Камышовом шоссе вновь активно идут работы. Расширение и реконструкцию делают на нескольких участках дороги. Сейчас этим занимаются государственная организация «Севастопольский автодор» и девять субподрядчиков. Готовность объекта оценивают в 65%.

Полностью реконструкция Камышового шоссе должна завершиться 31 августа. Четырёхполосное движение здесь обещают открыть раньше – в конце июля. Параллельно строители займутся устройством новых тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, установкой остановок общественного транспорта. Максимальная скорость движения на участке – 80 километров в час.

«Сейчас мы договорились, что обязательно поставят делиниаторы, разделительную полосу по центру, и обязательно, конечно же, здесь будет видеофиксация контроля скорости», – рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.

На Красном спуске сейчас скорость дополнительно ограничивает занятая техникой полоса. Склон здесь укрепят до конца сентября. Сейчас он находится в аварийном состоянии. Участок будут стабилизировать с помощью специальной сетки.

«Срок службы данных конструкций – 25 лет. В ходе производства работ уделено большое внимание безопасности дорожного движения. Выставлены предупреждающие знаки, поставлены водоналивные блоки и поставлена сетка», – отметил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев.

Она защитит проезжающие машины от падения камней во время работ. Укрепить склон таким образом планируют и на Ялтинской трассе. На этой неделе тему дорожной инфраструктуры с руководителем профильного департамента правительства около двух часов обсуждали депутаты Законодательного собрания. Сергей Румянцев отчитался в том, что сделано в 2019 году. И тут же возник вопрос затянувшихся строек. В частности, моста через суходол на улице Пожарова. Деньги из резервного президентского фонда подрядчик получил только сейчас. Работы завершат через месяц.

Сейчас активно идёт ремонт улицы Гоголя и реконструкция улицы Толстого. Они пополнят список из 93 объектов, по которым запланированы работы на этот год. Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на 69 участках дорог.

Источник: Вести.Севастополь