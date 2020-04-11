В Севастополе ликвидировали крупный природный пожар

Под Севастополем в районе поселка Андреевка произошло возгорание травы и кустарника.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю сообщает о том, что к тушению природного пожара, помимо двух отделений пожарно-спасательной части, службы пожаротушения, оперативной группы ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю, были привлечены пожарная часть из Андреевки и лесхоз.

Возгорание оказалось на открытой территории площадью в три гектара. Пожар оперативно ликвидирован с минимальными последствиями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь