В Севастополе ликвидировали крупный природный пожар

Под Севастополем в районе поселка Андреевка произошло возгорание травы и кустарника.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю сообщает о том, что к тушению природного пожара, помимо двух отделений пожарно-спасательной части, службы пожаротушения, оперативной группы ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю, были привлечены пожарная часть из Андреевки и лесхоз.
Возгорание оказалось на открытой территории площадью в три гектара. Пожар оперативно ликвидирован с минимальными последствиями.
Источник: Вести.Севастополь