В Севастополе ликвидировали крупный природный пожар

11 апреля 2020     1
В Севастополе ликвидировали крупный природный пожар

Под Севастополем в районе поселка Андреевка произошло возгорание травы и кустарника. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю сообщает о том, что к тушению природного пожара, помимо двух отделений пожарно-спасательной части, службы пожаротушения, оперативной группы ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю, были привлечены пожарная часть из Андреевки и лесхоз.

Возгорание оказалось на открытой территории площадью в три гектара. Пожар оперативно ликвидирован с минимальными последствиями.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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