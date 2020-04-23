В Севастополе ликвидирован пожар на балконе второго этажа жилого дома

22 апреля 2020     15
В Севастополе ликвидирован пожар на балконе второго этажа жилого дома

В Севастополе в одном из многоквартирных домов по улице Генерала Острякова загорелся балкон на втором этаже.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру, поскольку владельцев жилья не оказалось на месте происшествия. Общая площадь пожара составила три квадратных метра. Так как пожар вызвал сильное задымление, на свежий воздух из соседних квартир было эвакуировано шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.

Очаг возгорания был на балконе, благодаря оперативным действиям спасателей, распространения огня удалось избежать.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В России рассказали о «пробивающем» всю Европу оружии
В России рассказали о «пробивающем» всю Европу оружии

Размещенное в Ленинградской и Калининградской областях российское оружие обладает дальностью, способной «пробить» всю Европу, рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Среди …


Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга …


Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества. Такое мнение высказали специалисты Deutsche …


Число зараженных коронавирусом в Мурманской области возросло на 97
Число зараженных коронавирусом в Мурманской области возросло на 97

Количество случаев заражения коронавируса в Мурманской области за сутки выросло на 97 до 606, большинство зафиксировано в очаге заражения в …


Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома
Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома

Правительство России подготовило законопроект о расширении прав полицейских. Об этом 22 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст документа. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты