В Севастополе ликвидирован пожар на балконе второго этажа жилого дома

Очаг возгорания был на балконе, благодаря оперативным действиям спасателей, распространения огня удалось избежать.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру, поскольку владельцев жилья не оказалось на месте происшествия. Общая площадь пожара составила три квадратных метра. Так как пожар вызвал сильное задымление, на свежий воздух из соседних квартир было эвакуировано шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.

В Севастополе в одном из многоквартирных домов по улице Генерала Острякова загорелся балкон на втором этаже.

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