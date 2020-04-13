В Севастополе ликвидирован пожар в частном доме

13 апреля 2020     7
В Севастополе ликвидирован пожар в частном доме

Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю ликвидировали пожар с угрозой распространения в частном домовладении.

В Севастополе во дворе дома по улице Адмирала Азарова загорелись деревянные доски.

Туда сразу же направились 2 отделения 1-й пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, начальники части и службы пожаротушения.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Учитывая направление ветра, существовала угроза распространения пламени на жилое строение, сообщает пресс-служба ведомства. В доме находились люди. Соседи увели ребёнка и женщину с ограниченными возможностями в безопасное место до приезда пожарных.

Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники. Возгорание было потушено за 15 минут.

Источник: Вести.Севастополь

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