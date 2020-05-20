В Севастополе ликвидировано три пожара на открытой местности

Севастопольские спасатели МЧС за один день трижды выезжали на тушение пожаров.

Первое возгорание произошло в Балаклавском районе. В районе гаражного кооператива «Сокол» загорелся мусор. Второй пожар случился в районе села Штурмовое – горела сухая растительность на площади 30 квадратных метров. В третьем случае имело место возгорание на территории лесопосадки в районе Делегардовой балки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю. Площадь горевшей хвойной подстилки здесь составила 200 квадратных метров.

Специалисты установили, что во всех случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Источник: Вести.Севастополь