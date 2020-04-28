В Севастополе медикам закупят две тысячи противочумных костюмов

28 апреля 2020     7
В Севастополе медикам закупят две тысячи противочумных костюмов

В Севастополе закупят две тысячи многоразовых противочумных костюмов для медиков. Каждый костюм можно будет использовать до 50 раз. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин. 

Во время заседания оперативного штаба по коронавирусу стало известно о закупке двух тысяч противочумных костюмов для медицинского персонала инфекционной больницы Севастополя. Также в ближайшее время в инфекционную больницу ожидаются поставки дополнительных аппаратов ИВЛ.

«Мы работаем над тем, чтобы у медиков был не снижаемый месячный запас средств индивидуальной защиты. Кроме того, заключен контакт на приобретение двух тысяч многоразовых противочумных костюмов, каждый из которых после дезинфекции можно использовать 50 раз», – отметил Александр Кулагин.

Источник: Вести.Севастополь

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