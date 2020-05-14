В Севастополе медики получили доплаты за работу с «коронавирусными» пациентами

Дополнительные выплаты получили в первую очередь работники скорой помощи и больниц, в которых врачи работают с пневмониями и коронавирусными пациентами.

Об этом рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин. В Севастополе больницам были перечислены 13 миллионов 557 тысяч рублей на карты. 12 мая медицинским работникам уже поступили деньги. По 80 тысяч рублей за работу в стационаре врачи уже получили за апрель. Сумма выплат составила более 19 миллионов рублей.

Все выплаты медицинским работникам за апрель были произведены. Для поддержки граждан, по вопросам оплаты труда работает горячая линия Минздрава.

Источник: Вести.Севастополь