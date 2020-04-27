В Севастополе морские пехотинцы отработали вождение бронетранспортёров на плаву

Механики-водители подразделений морской пехоты отработали вождение БТР-82А на плаву в бухте Казачья в Севастополе.

Перед тренировкой военнослужащие провели сдали нормативы по аварийному покиданию боевой машины на учебных макетах.

Во время занятий механики-водители отработали преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде, захождение в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также техники вождения попеременно по суше и воде. Всего в подготовке приняли участие около 20 бронетранспортёров, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь