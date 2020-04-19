В Севастополе мошенники проникают в квартиры представляясь врачами

Севастопольские полицейские предупреждают жителей города о новых видах махинаций, появившихся во время эпидемии.

Злоумышленники под видом работников медицинских учреждений проникают в квартиры севастопольцев, предлагая провериться на наличие коронавирусной инфекции. Впустив к себе в дом таких псевдоврачей, граждане рискуют остаться без денег, ценностей и бытовой техники.

Кроме этого, обманщики пытаются воспользоваться доверчивостью граждан и дистанционно. В сети Интернет продаются фальшивые тесты, противовирусные препараты и чудо-маски, защищающие от коронавируса. Также мошенники предлагают пожертвовать денежные средства на борьбу с коронавирусом, либо требуют оплатить штраф за нарушение самоизоляции.

Дорогие жители Севастополя, помните, это мошенники! Будьте бдительны, не выполняйте действия, на которые указывает Вам в сети «Интернет» или по мобильному телефону незнакомец. Он хочет Вас обмануть, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь