В Севастополе мужчина ночью угнал чужую машину, чтобы покататься

Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

Полицейские установили, что поздней ночью 29-летний севастополец угнал автомобиль «ВАЗ 2108» со двора многоквартирного дома. С помощью подручных средств он повредил замок двери авто, забрался внутрь и, сомкнув провода зажигания, завел двигатель, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. Мужчина покатался по городу и бросил машину на одной из улиц, недалеко от места происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения ему грозит срок до пяти лет.

Источник: Вести.Севастополь