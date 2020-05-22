В Севастополе мужчина подозревается в краже денег из платёжных терминалов

Полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств из платёжных терминалов. Мужчина дал признательные показания.

Как установили правоохранители, 22-летний житель Республики Крым в ночное время взламывал уличные платежные терминалы в Севастополе и похищал из них деньги. Он повреждал терминалы с помощью подручных средств. Задержанный сознался в двух совершенных кражах на общую сумму 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Источник: Вести.Севастополь