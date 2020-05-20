В Севастополе мужчина продал на металлолом автомобиль своего соседа

Севастопольские полицейские задержали местного жителя, который обманным путём похитил автомобиль своего соседа, а после – продал его на металлолом.

Мужчина обманным путём похитил автомобиль ВАЗ-2104 у 53-летнего жителя Севастополя. Злоумышленник договорился о покупке авто с соседом, условившись, что денежные средства отдаст через несколько дней. Продавец согласился и вручил ключи от машины будущему владельцу. После этого гражданин сбыл транспортное средство приятелю, который сдал его на металлолом.

Хозяин автомобиля, не получив обещанных денег, обратился в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. За мошенничество его привлекут к уголовной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь