В Севастополе мужчина украл ящик водки

1 мая 2020     1
В Севастополе мужчина украл ящик водки

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже ящика спиртного из грузового автомобиля во время разгрузки товаров в продовольственном магазине

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель. Мужчина ранее судим за кражу и мошенничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Правоохранители установили, что злоумышленник похитил спиртное, пока заявитель выгружал в магазин товары из автомобиля. В это время авто было открытым. Мужчина схватил ящик водки и убежал, а похищенный алкоголь распродал.

За кражу задержанный может получить срок до двух лет.

Источник: Вести.Севастополь

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