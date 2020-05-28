В Севастополе мужчину подозревают в мошенничестве с чужой банковской картой

Полицейские задержали в Севастополе 24-летнего мужчину по подозрению в совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа.

Злоумышленник воспользовался банковской картой, утерянной жительницей Севастополя на улице. Он подобрал ее и расплатился за свои покупки бесконтактным способом. Сотрудники полиции установили личность мошенника и задержали его. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь