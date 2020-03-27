В Севастополе музыканты устраивают выступления не выходя из дома

27 марта 2020     10
В Севастополе музыканты устраивают выступления не выходя из дома

Севастопольцы находят возможность повеселиться в условиях карантина. Любители музыки и танцев сегодня получили небольшой заряд позитива.   

Способ, как скрасить время в самоизоляции показал нашим журналистам диджей Богдан Наджафов. Он сегодня устроил перфоманс: в своей квартире снял рамы окна и транслировал для прохожих электронную музыку. Эпидобстановка внесла коррективы в его гастрольный график, поэтому Богдан решил провести время с пользой и устроил выступление. Зрители фотографировали, выкладывали снимки в социальные сети, юные слушатели не постеснялись выйти на импровизированный танцпол.

«Надо как-то подарить немного позитива. Может, посмешить, повеселить кого-то. Ну и, конечно, напомнить, что лучше посидеть дома, – говорит диджей Богдан Наджафаров. – Сосед слева вчера зашёл, накормил, сам запустил «давайте веселиться!». Если же пройдёт какая-то бабушка и скажет «ой, не надо это!», то я сделаю тише, пока она не уйдет».

И прямо в эти минуты на балконе дворца детского и юношеского творчества к импровизированному музыкальному флешмобу присоединился трубач. Он играет для прохожих Приморского бульвара знакомые мотивы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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