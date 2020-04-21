В Севастополе на 3D-принтере печатают средства защиты от коронавируса

Медицинские маски и комплектующие для противочумных костюмов в Севастополе печатают на 3D-принтерах. Чтобы помочь врачам севастопольские предприниматели изменили привычный темп и направление работы производства на время пандемии.

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Горячим пластиком 3D-принтер “печатает” детали противочумных костюмов. В них медики работают в зоне заражения. Помочь тем, кто ежедневно борется за жизни, решил предприниматель Евгений Панин. Оборудование, на котором раньше печатал комплектующие для лифтовых механизмов, перевез домой, чтобы не нарушать режим самоизоляции.

«В данный момент требуется помощь медикам, и мы полностью перепрофилировали наше оборудование на помощь им», – рассказывает предприниматель Евгений Панин. – В течение недели мы сделаем больше изделий, чем придет с профильных сайтов».

В день производит 30 лицевых щитков, и 100 заколок – такие делают ношение масок комфортнее. Тратит минимум 1,5 килограмма пластика. Материал отечественного производства, биоразлагаемый и экологически чистый. Напечатать может и респиратор. Вместо фильтра – ватный спонж.

«Человек два часа отходил, после – аккуратно вынимает холдер, выкидывает спонжик и также вставляет новый, плюс маску саму обрабатывает спиртом и она снова становится стерильной», – говорит Евгений Панин.

Часть проектов Евгений перенял у коллег из Китая, есть и собственные разработки.

К работе в операционной решили приспособить маски для подводного плавания. Дыхательную трубку заменят переходником для фильтра от аппарата ИВЛ. Эту деталь и печатают на 3D-принтере. Такое устройство полностью герметично.

Печатать на 3D-принтерах средства защиты для медиков – задумка Агентства стратегических инициатив. На полуострове ее уже поддержали шесть предпринимателей. А спрос растёт с каждым днем.

«Просит их передать инфекционная больница, просит такие щитки городская больница №1, и другие. Будем делать, печатать и передавать», – сообщил общественный представитель Агентства стратегических инициатив по Севастополю Андрей Реуцкий.

Свою первую партию – более 200 устройств – Евгений передал врачам городской больницы №9. Здесь принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Конечно такие, неспециализированные средства защиты в ход пойдут только в крайнем случае. Но помощь – весомая, говорят врачи. Особенно оценили лицевые щитки.

«Они вторым слоем закрывают от попадания каких-либо биологических сред. Это удобно при операционном вмешательстве, оперативном вмешательстве, это удобно если ты работаешь в реанимации, потому что там пациенты не могут контролировать некоторые процессы, – поясняет главный врач Севастопольской городской больницы №9 Елена Волкова. – И сам медработник будет спокойнее работать, понимая, что он в общем-то защищён».

А значит сможет максимально качественно оказать необходимую помощь.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь