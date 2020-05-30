В Севастополе на 5 км возник пожар на рынке

Сегодня после 12 часов на рынке на 5 км Балаклавского шоссе возник пожар, которому уже присвоен повышенный ранг 1-БИС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю, там загорелся металлический ларек. Столб черного дыма виден за несколько километров, рассказали очевидцы.
Сейчас там работают сотрудники службы пожаротушения и два отделения ПСЧ-1, они тушат огонь сразу из трех стволов высокого давления. Тушение осложняют сильные порывы ветра.
Это видео в редакцию “Вести.Севастополь” прислали очевидцы.
Источник: Вести.Севастополь