В Севастополе на 50% увеличилось число заказов на доставку продуктов

В Севастополе, как и по всей стране, растёт объём сетевой торговли. Магазины, рестораны, пиццерии уходят в онлайн, а горожане и предприниматели активнее заказывают доставку продуктов и товаров. Услугами одного из интернет-сервисов, разработанном в нашем городе, пользуются уже пять тысяч клиентов, и их количество продолжает расти.

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В офисе компании-дистрибьютера продуктов питания рабочая планёрка. Главные вопросы – как быстро, безопасно и с минимальной наценкой обеспечить торговые точки Севастополя всем необходимым. Чтобы максимально ограничить контакты между людьми, предприниматели разработали два интернет-сервиса. Один предназначен для оптовых покупателей, тех, кто продаёт товары в магазинах шаговой доступности или готовит на вынос. Другой – для всех, кто хочет заказать продуктовый набор домой.

«У нас порядка 30 крупных поставщиков. Общая база – пять тысяч клиентов, две тысячи тех, которые пользуются нашим сервисом, ежедневно и делают заявки каждый день. Мы сейчас сидим, а новые заявки прилетают каждую минуту. И в течение суток все абсолютно поставщики привозят товары в магазины, которые мы видим вокруг нас», – говорит предприниматель Андрей Калюжный.

За последний месяц спрос на доставку вырос примерно на 50%. В топе – продукты первой необходимости: крупы, консервы, масло. Но, по мнению предпринимателей, после того, как все пополнят основной запас, будут заявки и на кулинарные “изыски” – конфеты, шоколад, кофе. Искать новые рынки сбыта сегодня пытаются представители всех сегментов бизнеса. Для обмена опытом и поддержки в региональном отделении общественной организации «Опора России» создали штаб предпринимателей. На телефоны горячей линии уже поступило более 500 звонков.

«Кого-то интересуют льготы, кого-то инструменты поддержки бизнеса как со стороны правительства, так и со стороны коммерческих структур. Льготы по аренде, спорные вопросы. Помогаем решать, подключаемся оперативно, созваниваемся с такими же предпринимателями, арендодателями, просим о лояльности. На связи круглосуточно с органами власти, с правительством Севастополя», – рассказал руководитель регионального отделения общественной организации “Опора России” Илья Пестерников.

Одним из самых пострадавших направлений бизнеса в период пандемии коронавируса стал туризм. Но и это не повод опускать руки, считает руководитель двух туристических компаний Севастополя Юлия Бажан. Её день по-прежнему начинается в семь утра. График расписан: домашние дела, спорт, самообразование и работа.

«Я постоянно на связи со своими сотрудниками, я их поддерживаю, мы постоянно обсуждаем новые тренды. Если кто-то из моих людей видит новые возможности, мы всегда открыты, мы принимаем информацию, обсуждаем на онлайн конференциях. У нас есть Zoom, Skype, всё это возможно. Вторник и пятница у нас дни собраний», – предприниматель Юлия Бажан.

Новая реальность определяет новые правила ведения бизнеса и заставляет искать новые формы. Туристическая компания Юлии сейчас работает над созданием виртуальных экскурсионных туров. Там, где раньше хотелось побывать, можно будет оказаться, не отходя от монитора. Но и к привычной работе в опустевшем офисе готовы вернуться, ведь рано или поздно карантин закончится.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь